L'anterior edició de la Fira del Dibuix, que s'organitza el primer diumenge d'octubre a la Plaça Vella. Alberto Tallón L'anterior edició de la Fira del Dibuix, que s'organitza el primer diumenge d'octubre a la Plaça Vella.

La Plaça Nova, possible marc per la Fira del Dibuix del 2021

Santi Palos

30.09.2020 | 21:13

Aquest diumenge, a la Plaça Vella no hi hauran les parades en què artistes tant de la ciutat com vinguts d'arreu de Catalunya ofereixen directament les seves obres, i l'ambient de festa anual de l'art que generen. L'Ajuntament no ha autoritzat la celebració de la 42a Fira del Dibuix de Terrassa, que Amics de les Arts...