El CET se'n va dissabte a veure els ocells de la Selva

30.09.2020 | 21:13

El grup d'ornitologia del Centre Excursionista de Terrassa (CET) ha programat, per aquest dissabte, una sortida matinal per la part sud del terme municipal de Cassà de la Selva. Aquest part de la comarca de la Selva és una gran plana agrícola, amb masies, arbredes i rieres, i un lloc interessant per a l'observació...