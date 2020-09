Les enyorades nits del "Rotllo"

26.09.2020 | 04:00

El "Concurs del Rotllo", origen del "One shot", i en bona part de la tradició cinematogràfica de la ciutat, va ser organitzat per la Societat Coral Joventut Terrassenca durant 40 anys, de 1967 a 2007. "Era un concurs molt original en el seu concepte - i força laboriós si es volien fer les coses ben fetes - perquè s'havia de lliurar un rotlle de pel·lícula de 8 mm. o Súper 8 mm. (de 3 minuts de durada) sense revelar, però amb un guió rodat, per ordre, sense possibilitat de repeticions, ni de muntatge o qualsevol manipulació". Les sessions de projeccions del "Rotllo", a la sala d'actes del pis de l'entitat, en què tant els autors com el públic veien per primera vegada les pel·lícules, han esdevingut inoblidables per tots els que en foren assistents. Eren una autèntica festa cinematogràfica, amb un ambient irrepetible. Els cineastes hi vivien moltes sorpreses, "algunes satisfactòries, altres no tant. Durant quaranta anys el "Rotllo" va ser una cita anual - i un repte - per a molts cineastes locals i de fora de la ciutat." L'any 2004 el cinema de petit format ja gairebé havia desaparegut per deixar pas al vídeo. "Cada vegada era més difícil poder fer "rotllos" - la Kodak només revelava a Alemanya i un cop cada tres mesos i les pel·lícules, sovint, no arribaven a temps€ - i per tant, des del "Coro vell", es va buscar un altre tipus de concurs que substituís el "Rotllo" i que també tingués la seva complexitat, tenint en compte, és clar, que el vídeo no calia portar-lo a revelar.I així va nàixer el "Concurs del Pla Seqüència".