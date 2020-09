Mabel Flores obre la "Cultura al pati" de Minyons 

24.09.2020 | 19:55

Amb un concert de la cantautora terrassenca Mabel Flores comença avui "Cultura al pati", el cicle que la colla castellera Minyons de Terrassa organitza a la seva seu (c/ Teatre, 4) amb la voluntat de donar suport i fer pinya amb el sector cultural. L' actuació de l'antiga integrant del grup La Flor del Otro començarà a les nou de la nit. Les entrades tenen un preu de tres euros, que es poden adquirir al mateix local de la colla, o pel correu consergeria@minyons.cat.

La segona data de "Cultura al pati" serà divendres vinent, amb Vargas Captain & the Rebel Crew. El dia 9 actuarà The Funkenstein Trio. El dia 16, al pati de Minyons hi haurà un espectacle de circ, de la companyia Circ Pistolet. Pel 23 està programat un concert de Northern Cellos. El cicle el tancarà el dia 30 el Mag Harvy.