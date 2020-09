El Centre Cultural cancel·la l'espectacle "The Opera Locos"

S.P.

25.09.2020 | 15:25

L' estat actual de la pandèmia de la Covid-19 ha obligat el Centre Cultural Terrassa a suspendre la funció de l'espectacle "The Opera Locos", que havia programat pel pròxim 3 d'octubre. Els diners de les entrades que s'havien venut han estat tornats avui mateix als compradors, assenyala la direcció del Centre Cultural en un comunicat. Inicialment, no es preveu una nova data per aquest espectacle musical, de la companyia Yllana, en què els grans èxits de l'òpera es fusionen amb altres estils musicals, i amb escenes humorístiques.