Amanda Sans i la història dels Tous

Coincidint amb el festival, la realitzadora terrassenca Amanda Sans Pantling estrena, al teatre Victoria Eugenia de San Sebastián, "Oso", un llargmetratge documental sobre la família i la marca de joieria Tous. Sans ha dirigit i ha escrit el guió d'aquest recorregut per una empresa que aquest any ha esdevingut centenària: el seu origen es remunta a 1920, quan el pare de Salvador Tous va entrar a treballar d'aprenent de rellotger. "Fer 'Oso' ha estat un viatge fascinant per la història d'allò que pot ja considerar-se com una icona pop. I el gran privilegi ha estat poder-ho fer de la mà dels mateixos protagonistes, la família Tous. El seu relat fresc, sincer i directe és l'ànima de la pel·lícula", assenyala la reportera terrassenca. El projecte ha comptat amb la participació de les quatre filles de Salvador Tous i Rosa Oriol i d'una vintena de personalitats del món de la moda que han estat vinculades a la marca, com ara Eugenia Martínez de Irujo (a hores d'ara, dissenyadora de joies de la firma), i les actrius Eva Longoria, Paula Echevarría, Verónica Echegui, Emma Roberts o Gwyneth Paltrow.