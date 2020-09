Street Art estrena "Òpera Circus" aplaçat per la Covid

Mercè Boladeras

22.09.2020 | 21:24

El projecte Terrassa Street Art (STA) estrena aquest dimecres l'espectacle "Òpera Circus" amb la direcció de Laia Camps i Joan Martínez Colàs, que també en són els intèrprets principals. L'obra es farà per primera vegada a l'Arxiu Històric Municipal. Hi haurà dues funcions més, el dijous, 24, i el divendres, 25, amb un aforament d'unes 120 butaques però ja està pràcticament esgotat.

Segons va explicar Martínez Colàs, "Òpera Circus" és una història romàntica ambientada a l'època del Modernisme. L'espectacle del STA comptarà com sempre amb un grup d'actors i actrius professionals i d'altres amateurs que són persones que han participat dels tallers que es fan prèviament. Aquest any, el grup d'amateurs però serà més reduït per la Covid-19.

Al capdavant hi seran Colàs i Camps, ambdós intèrprets musicals, liderant fragments d'obres clàssiques i tan populars de "La Traviata, "Romeo i Julieta", Carmen", "Madame Butterfly", entre altres.

amb valor comunitari

L'espectacle va ser presentat aquest dilluns per la regidora de Cultura, Rosa Boladeras, i els dos responsables artístics al mateix Arxiu Històric Municipal. Boladeras va subratllar que "és una gran sort que Terrassa compti amb aquesta iniciativa artística des de fa cinc anys i que els organitzadors facin realitat el projecte amb tanta passió". La regidora va significar el valor comunitari del projecte. "Donar accés a la cultura a tothom a través dels tallers i de l'espectacle i ben segur que per a molta gent és un somni poder participar-hi".

Colàs i Camps es van referir també a aquest ADN participatiu del projecte. "És una gran experiència vivencial durant molts dies", va dir el director artístic. Al mateix temps va afegir que suposava un "repte excepcional perquè treballem sempre a partir d'un tema i de mica en mica anem fem la creació i evolucionant". El director artístic va considerar que és una iniciativa molt engrescadora. "Les persones que s'apunten, de totes les edats, ho fan motivades però encara es motiven més quan saben que seran protagonistes d'una obra i que pujaran dalt d'un escenari". També va destacar que el projecte fomenta vocacions artístiques però també el gust pel teatre i la música. "Hi ha gent que després s'apunten a les escoles de teatre i a les escoles de música". Per la seva banda, Laia Camps, la codirectora del projecte, va coincidir en remarcar que és tot una experiència. "Sumen persones molt diferents però totes amb les ganes de descobrir el vessant artístic. I a nosaltres ens agrada ajuntar les peces i fer el puzle".Els responsables van recordar que aquest espectacle s'havia de presentar a la primavera però va quedar cancel·lat per la Covid-19. Els tallers previs van tenir lloc a totes les biblioteques públiques de la ciutat, a diferents centres cívics i seus d'entitats facilitant la participació de tothom que volgués perdre part. Les sessions es van dur a terme els mesos de febrer i març i, en quedar el projecte tancat, s'ha reemprés aquest setembre i s'han acabat els assajos per a l'espectacle final.