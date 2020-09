El darrer treball de Woody Allen, "Rifkin's Festival", es veurà al Cinema Catalunya a partir del 2 d'octubre

22.09.2020 | 12:04

Aquest divendres, el Cinema Catalunya de Terrassa reobre les seves portes amb l'estrena del film italià "La diosa fortuna" i l'espanyol "Uno para todos", amb el català David Verdaguer. El següent divendres, dia 2 d'octubre, el cinema del centre de la ciutat oferirà una de les estrenes més esperades de la temporada. Es tracta del darrer film del cineasta novaiorquès Woody Allen, "Riffin's Festival", que va inaugurar, fora de concurs, el Festival de Cinema de Sant Sebastià, que es clourà aquest dissabte. El film es podrà veure al Catalunya tant en la seva versió catalana com en la seva versió original en anglès. Fins ara, les projeccions en v.o. es limitaven a les darreres sessions dels divendres. Ara s'ampliarà a les darreres sessions de dimecres i diumenge.

Rifkin's Festival explica precisament la història d'un matrimoni nord-americà que visita el Festival de San Sebastià. Ella té un "affaire" amb un cineasta francès i ell s'enamora d'una basca. El repartiment compta amb actors com Elena Anaya o el català Sergi López, a banda de Georgina Amorós, Andrea Trepat, Elena Sanz, Manu Fullola i Natalia Dicenta. També hi apareixen Louis Garrel, Gina Gershon i Christopher Waltz. L'il·lustrador català Jordi Labanda ha estat l'autor del cartell del segon film que Allen roda a Espanya després de "Vicky Cristina Barcelona". Com en aquell cas, Mediapro coprodueix la cinta.