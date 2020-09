Amanda Sans presenta "Oso" de Tous al Festival de Cinema de Sant Sebastià

Documentals

22.09.2020 | 12:06

La directora i guionista de documentals Amanda Sans, que durant 25 anys va viure a Terrassa, presenta aquest divendres "Oso", sobre la història de Tous, al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià.

El Teatro Victoria Eugenia acollirà la projecció d'aquest nou documental, produït per Globomedia (The Mediapro Studio) per a UM Studios, on la realitzadora ("Songs of Redemption" o "Frágiles") repassa la història de l'empresa Tous des dels seus inicis, quan el pare de Salvador Tous es va iniciar com a aprenent de rellotger fins a l'actualitat. Uns inicis que es remunten a 1920. Cent anys de vida són el punt de partida d'aquest llargmetratge de no ficció que permet a l'audiència entrar en l'univers i les controvèrsies d'aquesta coneguda marca de joieria mundial.