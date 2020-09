El projecte artístic comunitari Terrassa Street Art estrena espectacle a l'Arxiu Històric

21.09.2020 | 13:08

El El projecte Terrassa Street Art'20 ja ho té tot a punt per estrenar l'espectacle que s'ha gestat abans i durant el confinament per la Covid. El grup artístic que compta amb professionals i amateurs presentarà "Òpera Circus" els dies 23, 24 i 25 de setembre, a partir de les 19 h, a l'Arxiu Històric Municipal. Aquesta és la primera vegada que aquest centre de documentació i consulta acollirà un espectacle musical i teatral. Ho farà amb totes les mesures per la pandèmia i amb un aforament de 120 butaques distribuïdes en les tres sessions. L'espectacle s'ha presentat avui per la regidora de Cultura, Rosa Boladeras, i els responsables de la direcció artística del projecte, Laia Camps i Joan Martínez Colàs.