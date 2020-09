El Principal acull la presentació inèdita de totes les temporades artístiques

Redacció

18.09.2020 | 21:10

El món de la cultura pateix d'una manera especial els efectes econòmics de la crisi generada per la Covid-19. Per impulsar i donar suport al sector en un context d'especials dificultats per a molts creadors, ahir al vespre va tenir lloc al Teatre Principal un acte conjunt i inèdit de presentació de totes les temporades artístiques de la ciutat.

Encara que moltes de les propostes ja s'havien donat a conèixer amb anterioritat, la cita va aproximar-se de nou, a través de successius vídeos, al contingut de les temporades municipals en el seu conjunt, de Terrassa Arts Escèniques al cicle d'Arts Visuals, passant per Terrassa Música Clàssica, Moderna, la temporada de dansa al Centre Cultural, el Festival de Jazz i la programació de la Casa de la Música.

L'acte va desenvolupar-se sota un missatge clar: "A Terrassa, la cultura és viva i segura". A més s'hi van presentar diferents incentius en forma d'ofertes i descomptes en les entrades per tal d'acostar de nou el públic als escenaris.

fins al gener

En les seves diferents disciplines, les temporades professionals a Terrassa s'inicien aquest mes de setembre i es desenvoluparan fins al pròxim gener. L'oferta engloba propostes d'allò més diverses, des dels espectacles de Terrassa Arts Escèniques, al Teatre Principal i al Teatre Alegria, fins a les exposicions que es podran visitar a la sala Muncunill al llarg de la temporada d'Arts Visuals; passant pels concerts que s'han programat i que formen part de les temporades estables de música clàssica i moderna fixades per l'Ajuntament. Així, els pròxims mesos, la ciutat acollirà espectacles i artistes com Àlex Rigola, Josep Maria Pou, el Ballet Nacional, Pau Vallvé o Maria Arnal, entre d'altres. A més, dins de la temporada d'Arts Visuals, la figura i l'obra de la fotoperiodista Joana Biarnés centrarà l'exposició "Moda a peu de carrer" a la Sala Muncunill.

L'oferta combina espectacles, artistes i formacions ja contrastades dins del panorama de la cultura nacional i internacional, amb talents joves i trencadors.

actuacions

L'acte de presentació d'ahir al vespre va comptar amb les actuacions de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, del ballarí i coreògraf Junyi Sun, del trio Anabel Lee i dels ballarins del PAR (Programa d'Alt Rendiment de dansa clàssica i neoclàssica) interpretant un fragment del "Bolero de Ravel", amb coreografia de Miquel G. Font. A banda també hi va actuar la saxofonista i compositora Irene Reig.

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, a més de la regidora de Cultura, Rosa Boladeras, i dels portaveus dels grups municipals, van assistir a la presentació.

La directora del Festival de Jazz, Susanna Carmona, va assistir-hi en representació de les diferents temporades artístiques professionals que es desenvolupen a Terrassa. Carmona va estar acompanyada pel director artístic del Centre Cultural, Adrià Fornés, i d'Eulàlia Pujol i Núria Segovia, codirectors de la Casa de la Música.