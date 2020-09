El curs comença també al cinema

Dolors Font

18.09.2020 | 20:53

Aquesta setmana a Cinesa Parc Vallès s'estrenen tres pel·lícules, "Uno para todos", "Pinocho" i el documental "Una noche en el Louvre: Leonardo da Vinci", que només es podrà veure el dia 21. El cinema Catalunya continua tancat.

"Uno para todos", de David Ilundain, és un drama protagonitzat per un mestre català que arriba a un poblet aragonès per fer una substitució en una escola. Allà s'haurà d'enfrontar a un cas d'assetjament força peculiar ja que a l'assetjador li diagnostiquen un càncer i els seus companys de classe s'aprofiten de la seva vulnerabilitat per venjar-se, convertint-se ara ells en els assetjadors.

David Verdaguer interpreta el personatge protagonista, a través del qual la pel·lícula reflexiona d'una manera seriosa sobre un tema tan delicat com el del "bullying". També figuren en el repartiment Patricia López Arnaiz, Clara Segura, Vega Vallès i Marianico el Corto, a més d'una pila de nens i nenes que no són actors professionals però que actuen de meravella. A l'equip tècnic hi han treballat graduats de l'ESCAC com la directora de fotografia Bet Raurich.

fets reals

La pel·lícula, basada lliurement en fets reals i rodada a Casp (exteriors) i Arenys de Munt (interiors), té un aire general com de film francès per la seva humanitat i l'encant de moltes escenes i es beneficia d'un guió versemblant, uns personatges ben definits i unes interpretacions naturals, a més d'alguns escenaris molt macos. (Cinesa).

"Pinocho", de Matteo Garrone, és una nova adaptació del famós conte de Carlo Collodi -el tercer llibre més traduït de la història de la literatura-, rodada amb un estil que ha estat qualificat de barreja entre Fellini i Pasolini per la combinació de màgia -l'argument és fantàstic- i realisme social -la història es desenvolupa en un context de pobresa- i que s'allunya voluntàriament de la versió de Disney.

Roberto Benigni, en una interpretació més mesurada del que és habitual en ell, fa de Geppetto i el nen Federico Ielapi és Pinotxo, el ninot que cobra vida. També hi surten Alida Baldari Calabria, Marine Vacth, Rocco Papaleo i Davide Marotta. Curiosament, l'any 2002 Benigni va dirigir una versió lliure del mateix conte i hi va interpretar el paper de Pinotxo, que li va valdre l'antipremi Razzie al pitjor actor. Amb les bones crítiques obtingudes per la versió actual es podrà recuperar del disgust. A Itàlia, la pel·lícula ha estat aclamada sobretot per les interpretacions, la fotografia, els decorats, els efectes especials i el vestuari. L'any passat va guanyar cinc premis David de Donatello (tots en apartats tècnics) i set guardons de la Crítica. (Cinesa).

documental

"Una noche en el Louvre: Leonardo da Vinci", de Pierre Hubert Martin, és un documental que, com indica el títol, ofereix una visita nocturna a una exposició retrospectiva de Da Vinci, guiada pels comissaris Vincent Delieuvin i Louis Frank. L'exposició, que va tancar les portes a finals de febrer d'enguany, ha estat la més vista de tota la història del museu del Louvre. (Cinesa, només dilluns).

Segueixen en cartell els films "Tenet", "Trasto", "Break the silence", "Padre no hay más que uno (2): la llegada de la suegra", "After: en mil pedazos", "En busca de Summerland", "La boda de Rosa", "La caza", "Los nuevos mutantes", "Salir del ropero", "Antebellum", "Superagente Makey", "¡Scooby!" i "100% Wolf".