El sector de l'espectacle va sortir al carrer contra la falta d'ajudes

Efe

18.09.2020 | 11:35

El sector de l'espectacle de Catalunya es va concentrar ahir dijous a la nit a l'Avinguda Reina Maria Cristina de Barcelona per protestar per la falta d'ajudes i les restriccions que està patint com a conseqüència de la pandèmia de Covid-19 .

És per això que han constituït el moviment Alerta Roja, que està agafant més força cada dia i sorgeix de la unió de molts professionals per donar visibilitat a la situació d'alarma que viu el sector de l'espectacle, han informat a Efe fonts d'aquesta plataforma.

"Estem al límit del col·lapse per la crisi sanitària de la Covid", han afirmat, i han assenyalat que la protesta s'ha canalitzat sota la campanya #alertavermella #femesdeveniments, que es tradueix, en aquesta primera fase, en mobilitzacions apolítiques aquest dijous a 28 ciutats de tot el país.

L'objectiu és "instar el Govern i les administracions públiques que prenguin mesures urgents per garantir la supervivència del sector i a crear de manera immediata una taula sectorial on es defineixin les necessitats d'aquest sector, afectat per l'estacionalitat i la intermitència de l'activitat, ja que es construeixi des de la base tenint en compte totes les disciplines implicades", exposa Alerta Roja.

Segons la seva opinió, no es tracta d'una protesta o una mobilització més, sinó de "mostrar d'una manera segura que el sector de l'espectacle i els esdeveniments està en alerta vermella".