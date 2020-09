L'espectacle de dansa "Giselle", ajornat

17.09.2020 | 21:12

A causa de la situació de la pandèmia per la Covid-19 i sobretot per les restriccions de desplaçaments entre Rússia i Espanya, l'espectacle de dansa "Giselle" prevista pel 26 i 27 de setembre ha quedat ajornat fins al 6 i 7 de març. La funció ja no serà a càrrec del Ballet i...