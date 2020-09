El nou Festival TNT tindrà lloc del 9 a l'11 d'octubre i acollirà 15 propostes

07.09.2020 | 14:41

Nous aires per la nova edició del Festival TNT que tindrà lloc del 9 a l' 11 d'octubre. El TNT estrena nova etapa sota la direcció de Marion Betriu i sho fa adaptant-se a les mesures de seguretat per la crisi sanitària. El nou programa acollirà 15 espectacles 8cinc estrnes) en 10 espais diferents de la ciutat. Entre els artistes programats hi ha nomx com Xavier Bobés, Nyamnyam, José y sus hermanas, Juana Dolores, Núria Guiu, Quim Bigas, Azkona & Toloza i Edurne Rubio, entre altres. Les funcions es celebraran de forma presencial de manera majoritària i quatre d'elles es podran seguir en streaming. El nou TNT també incopora una segona línia de treball per crear residències d'artistes. La presentació del festival s'ha fet aquest migdia amb l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i la directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques, Àngels Ponsa (futura consellera de Cultura), acompanyats de la regidora de Cultura, Rosa Boladeras i de la directora artística, Marion Betriu.