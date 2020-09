Un grup de Terrassa i un duet de Rubí, finalistes al Sona9

Concursos

02.09.2020 | 13:22

Aquesta setmana ja han començat els concerts preliminars del Sona9 a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm. Entre els 18 grups i solistes classificats pel jurat i que ja estan preparats per tocar en directe figuren el grup terrassenc de dones Les Buch i el duet de Rubí Joa Lwest.

Les Buch, un trio punk-rock terrassenc format el 2017 per la guitarrista i cantant Marina Comelles, la baixista Núria Tort i la bateria Anna López. La formació actuarà aquest dijous 3 de setembre a dos quarts de 9 del vespre. Portaran el seu rock cru i dur i les seves melodies fresques i tempos ràpids, per donar el seu punt de vista sobre el feminisme, la religió, les relacions i la societat on vivim a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona.

El duet Joa Lwest, de Rubí, que fa cançó d'autor, competirà amb un concert el 10 de setembre a les 20 hores.

La 20a edició del Sona9 ha seleccionat els 18 participants per a la fase preliminar del concurs, prevista inicialment al juny i juliol i que el context de la pandèmia va obligar a traslladar al setembre. D'entre 139 propostes, participació rècord del certamen, s'han seleccionat 12 artistes de Catalunya, 3 de les Illes Balears i 3 del País Valencià.

El jurat escollirà quatre grups i el públic el cinquè, que passaran directament a fase final, que es disputarà entre el 5 i el 31 d'octubre. La final serà el 18 de novembre a la sala Luz de Gas de Barcelona.