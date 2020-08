Miquel Llonch mostra "La ciutat del silenci" a la Sala Muncunill

Exposicions

31.08.2020 | 15:09

El fotògraf terrassenc Miquel Llonch inaugura dissabte dia 5 una mostra dels seus treballs a la Sala Muncunill de Terrassa. Sota del títol de "La ciutat del silenci" ofereix tot un seguit de retrats urbans durant la pandèmia.

L'exposició es pot visitar fins al 18 d'octubre, de dimarts a divendres de 17 a 21 hores; dissabtes, d'11 a 14h. i de 17 a 21 i diumenges d'11 a 14. Dilluns i festius, tancat.

Miquel Llonch és un professional de la fotografia que ha treballat a premsa, editorials i publicitat. Compagina els seus projectes personals amb la fotografia comercial. Ha publicat el llibre "In the fields of gold" i va ser seleccionat a "Descubrimientos 2010" de PhotoEspaña.