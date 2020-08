Suspenen la Setmana de Jocs al Carrer a Terrassa

Activitats infantils

31.08.2020 | 15:34

La quarta Setmana de Jocs al Carrer de Terrassa, que s'havia de celebrar a partir d'avui dilluns, ha quedat cancel·lada per la crisi del coronavirus, segons ha informat avui l'entitat organitzadora l'Associació Terrassenca de Jocs - Vadejoc. En un comunicat l'associació dóna les gràcies "a totes les persones i entitats que havien pres el compromís de participar (...)"

El programa de propostes lúdiques, que tenia com a escenari la plaça del Vapor Ventalló, s'havia pensat amb activitats que "evitessin proximitats i contacte entre persones i objectes de joc". Malgrat totes les mesures de prevenció que havien previst els organitzadors "les recents normatives (com ara la prohibició de reunions de més de 10 persones) impedeixen que puguem trobar-nos a la plaça i carrers per jugar, per la qual cosa s'ha decidit suspendre la programació dels jocs, tallers i contes", indica Vadejoc, que presideix Miqui Giménez.

Es mantenen, però, algunes de les activitats programades. D'una banda, l'exposició "La interculturalitat lúdica en la iconografia filatèlica", oberta fins al 13 de setembre, a Amics de les Arts i amb aforament limitat. En aquest espai s'oferirà material per poder realitzar joguines a casa.

També des de casa es podrà jugar per internet al "Joc del joc", amb ordinador o mòbil, a partir d'un enllaç o codi QR.

En el blog de l'associació setmanajocsterrassa@blogspot.com i a l'instagram @vadejoc, s'aniran proposant altres activitats lúdiques.