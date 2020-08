La terrassenca Marta Benedí, amb un exemplar de la seva primera obra il·lustrada. santi olivet La terrassenca Marta Benedí, amb un exemplar de la seva primera obra il·lustrada.

Marta Benedí crea un conte il·lustrat durant el confinament

Jordi Guillem

28.08.2020 | 19:57

Tot va començar amb la declaració de l'Estat d'Alarma. Per a Marta Benedí León, una terrassenca de 43 anys, el dibuix va ser el seu refugi per expressar tot allò que anava sentint i treure-ho fora. El que va començar com una mena de teràpia emocional ha acabat prenent forma de llibre....