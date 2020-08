Silvia Hatero, antiga practicant de taekwondo, va patir l'any 2005 un ictus. nebridi aróztegui Silvia Hatero, antiga practicant de taekwondo, va patir l'any 2005 un ictus.

"Creu-te que ets fort i arribaràs més lluny del que et pensaves"

Santi Palos

28.08.2020 | 19:57

"La vida és per a viure-la, no per a asseure's a plorar el que no pots canviar", afirma Silvia Hatero "Empezar de nuevo". Una premissa que aquesta terrassenca, antiga practicant de taekwondo (va arribar a competir internacionalment), va haver de fer seva després que l'any 2005 patís un ictus. Una...