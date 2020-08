El Professor Karoli tornarà a ser "l' home roda"

14.08.2020 | 04:00

A Terrassa, el Professor Karoli és conegut per les actuacions que ha fet, a la carpa de circ que per la Fira Moderenista es montava al Passeig Comte d'Ègara, i la Festa Major Infantil. El dimecres dia 19 torna, i amb el personatge-espectacle que li ha donat més popularitat: "L' Home roda". Al pati de l'escola Montserrat (c/Badajoz, 12), a les 7.30 de la tarda, demostrarà el seu domini de tota mena d'artefactes amb rodes, entre ells les "bicis enanes" i els "monocicles alts amb cames", i que és capaç de portar-los i a l'hora de fer riure als espectadors. L' actuació forma part de la programació d'espectacles familiars d'agost, organitzat per la Xarxa i l'Ajuntament