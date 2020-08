La Fecasarm torna a demanar a la justícia que deixi obrir les discoteques

14.08.2020 | 14:45

Després de que ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) denegués a la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), la suspensió de la pròrroga de tancament de discoteques dictada per la Generalitat, aquesta entitat, que aplega empresaris de l'oci nocturn, han presentat un escrit demanant-la novament. Al mateix temps, la Fecasarm ha presentat un recurs d'aclariment de resolució contra la interlocutòria dictada'ahir, ja que consideren que ha incorregut en incongruència omissiva en no pronunciar-se sobre la petició subsidiària de permetre reobrir a les discoteques a l'aire lliure. La petició de mesures cautelars ordinàries la fonamenta la patronal de l'oci nocturn en els diferentss aspectes sobre els quals el Tribunal no s'ha pronunciat en la via urgent. Insisteix en la manca de proporcionalitat de la mesura, ja que afectava a totes les discoteques de Catalunya de manera indiscriminada. Assenyala que les discoteques funcionaven amb un aforament del 50%, amb taules i cadires a la pista de ball i amb registre de persones, és a dir, com si fossin restaurants però que tancaven més tard. En la nova petició, la Fecasarm reitera "els greus danys i perjudicis que la mesura està ocasionant, ja que afecta a prop de 40 mil llocs de treball" i ho acredita aportant documents de cotització a la Seguretat Social i rebuts de lloguer de diverses discoteques de diferents punts de Catalunya.