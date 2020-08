Dixie Egerickx protagonitza "El jardín secreto", que adapta un clàssic de la literatura infantil. Dixie Egerickx protagonitza "El jardín secreto", que adapta un clàssic de la literatura infantil.

Els infants són els protagonistes

Dolors Font

13.08.2020 | 18:56

Aquest cap de setmana només s'estrenen dues pel·lícules a Terrassa, "El jardín secreto" i "Little Monsters", ambdues protagonitzades per nens i nenes. També torna a les pantalles un clàssic modern com "Origen" (2010), amb motiu del seu desè aniversari. "El...