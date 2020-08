El Tribunal Superior de Justícia manté tancades les discoteques

S.P.

13.08.2020 | 19:24

Les discoteques catalanes seguiran tancades. La Sala de Vacances del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat avui una interlocutòria que denega les mesures cautelars sol·licitades amb caràcter urgent per la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats Recreatives Musicals (Fecasarm), la patronal de l'oci nocturn. Fecasarm havia interposat un recurs contenciós-administratiu contra la resolució

de la Generalitat de Catalunya que prorrogava per 15 dies el tancament (fins al 21 d'agost) sol·licitant al mateix temps que, de manera urgent, se suspengués la seva vigència. La patronal de l'oci nocturn ha fet públic un comunicat en què afirma que acata la interlocutòria però valora "molt negativament" la mateixa atès que "no ha entrat a valorar els arguments aportats per aquesta part. Així les coses, si bé fa referència indirecta a la delicada situació que viu Catalunya amb relació a la pandèmia, no contesta a l'al·legació de la Fecasarm quan a què la mesura havia de ser per regions sanitàries o poblacions i no indiscriminada ni tampoc ha tingut en compte el que hem acreditat relatiu a què els contagis en l'àmbit de l'oci suposen només el 6% dels contagis notificats". El comunicat recorda que està en joc la viabilitat econòmica del 80% de les discoteques de Catalunya i d'uns 40 mil llocs de treball.