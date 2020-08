La primera setmana d'espectacles familiars s'acaba al Mas Serrat

S.P.

07.08.2020 | 20:15

La companyia Pengim Penjam ha fet aquesta tarda, al centre cívic Maria Aurèlia Campany, una representació de l'obra "El gall Frederic i la gallina Caterina". La companyia terrassenca barreja actors i titelles en aquest espectacle, ambientat en el Mas Serrat, on viuen un gall que li fa mal la gola de cantar massa i una gallina que per curar-lo demana l'ajuda del doctor Carbassó. Diversos grups de famílies amb nens petits han gaudit d'aquesta funció, la darrera (de tres) d'aquesta setmana de la programació d'espectacles infantils "Fem estiu", organitzada per la Xarxa i l'Ajuntament de Terrassa. El cicle es reprendrà dimecres vinent, als patis oberts de l'escola Font de l'Alba, amb una actuació del cantant i rondallaire Carles Cuberes. I divendres dia 14, a l'escola Auró, Susagna Navó explicarà "Contes que fan estiu". Les sessions són gratuïtes, però cal fer la inscripció prèvia al correu electrònic femestiuterrassa@hotmail.com. Per accedir als actes d'aquesta programació, s'ha de portar mascareta i mantenir les distàncies de seguretat.