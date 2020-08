Espectacle de titelles de Pengim Penjam a la Maurina

S. P.

06.08.2020 | 17:21

Al Mas Serrat hi viu un gall, Frederic, que cada matí canta quan surt el sol. Però un dia, la gola li fa mal i no pot cantar, la qual cosa fa que el sol s'amagui i les flors es tanquin. Així comença "El gall Frederic i la gallina Caterina", l'espectacle de titelles que la companyia Pengim Penjam oferirà demà divendres, a les 7.30 de la tarda, al centre cívic Maria Aurèlia Capmany, del barri de la Maurina. La funció, d'entrada gratuïta, forma part de la programació familiar de "Fem l'estiu" organitzada per la Xarxa i l'Ajuntament de Terrassa. D'una durada aproximada de 55 minuts, "El gall Frederic i la gallina Caterina" és un espectacle dirigit als nens petits, que barreja actors, titelles, cançons populars, humor i elements visuals.