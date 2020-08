Un conte a la Biblioteca Central i un taller de papiroflexia a la del districte 4

S.P.

06.08.2020 | 17:06

Dues activitats per a nens estan programades demà divendres a les biblioteques de Terrassa. A la Central, a les sis de la tarda hi haurà sessió de "L'hora del conte", adreçada a espectadors de 4 a 12 anys. La companyia Homenots explicarà i escenificarà "En Bum i l'estel dels desitjos". És la història d'un elefant que una nit s'assabenta que a la platja de la mitja lluna hi ha un tresor pirata amagat. A través de les seves peripècies, la companyia Homenots introdueix als nens en el món de la bateria i les percussions. També a les sis de la tarda, a la biblioteca del districte 4 s'hi farà un taller de papiròflèxia i tangram per a nens de 4 a 6 anys. Les places són limitades, i cal inscripció prèvia al telèfon 93 739 74 20.