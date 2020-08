Comença el rodatge de segona temporada de "Merlí. Sapere Aude"

EFE

06.08.2020 | 10:49

La segona temporada de la sèrie de Movistar + "Merlí. Sapere Aude" ha començat a rodar-se aquests dies a diferents localitzacions de Barcelona, un rodatge que s'estendrà fins al mes d'octubre.

Protagonitzada per Carlos Cuevas, en el paper de Pol Rubio, i María Pujalte, com Bolaño, completen el repartiment els actors Pere Vallribera (Biel), Claudia Vega (Oti), Pablo Capuz (Rai), Boris Ruiz (Alfonso Ros) i Eva Martín (Sílvia Montoliu). S'incorporen com a nous fitxatges de la temporada l'actor nominat al Goya Eusebio Poncela, que interpreta el Dino, l'amo de bar Satanassa, i Jordi Coll (El secreto de Puente Viejo), com l'Àxel, un atractiu fuster.

En aquesta segona temporada, el Pol i els seus amics comencen el segon semestre d'universitat. Després de l'aturada, tornen a les aules amb ganes d'iniciar la segona part de el curs. Com a benvinguda, troben el paranimf en obres. Un grup d'operaris ha començat a restaurar-lo. L'encarregat de les tasques de restauració tindrà una relació especial amb el Pol.