El Sang Cugat Fantàstic, del 17 al 27 de setembre

Sant Cugat

05.08.2020 | 16:11

L'edició conjunta del Sang Cugat i el Sant Cugat Fantàstic donarà la benvinguda al curs cinematogràfic amb sang i ensurts de tota mena. El certamen se celebrarà a la localitat vallesana entre el dijous 17 i el diumenge 27 del proper mes de setembre. Es projectaran fins a disset films i es presentaran un munt de llibres. Aquesta suma de festivals tindrà com a "leitmotiv" els assassins en sèrie i la sang en serà la protagonista absoluta. Hi haurà també una picada d'ullet a la situació actual de pendèmia global amb el lema "Renta't bé les mans". El festival es dividirà en dues parts. Del 17 al 24 de setembre el protagonisme recaurà en la novel·la i el cinema negre i acabarà amb tres dies d'emocions fortes amb cinema fantàstic i de terror, a menys d'un mes de l'inauguració del Festival de Sitges.

El Sant Cugat Fantàstic, que es va haver de moure del maig al setembre, obrirà aquesta edició especial amb una intensa i malsana sessió doble dedicada als virus, que començarà amb la première mundial del film "III: Final Contagium", dirigit per Lucio A. Rojas, Domiziano Christopharo, Kai E. Bogatski i Lorenzo Dante Zanoni. El treball narra, a través de quatre històries entrellaçades, la pandèmia provocada per un nou virus experimental creat per un científic boig a Xile i explica com l'agressiu patogen s'estén pel món a través dels diners. Es projectaran també les "premières" espanyoles de "Tocats pel foc", de Santiago Lapeira, "Dolorosa Gioia" de Gonzalo López i la mexicana "Chicuarotes", dirigida per l'actor Gael García Bernal.