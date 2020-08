L' escultura reconstruïda de Ramon Suau ja és a la bassa del Cementiri

S. P.

05.08.2020 | 16:11

Aquest matí ha quedat instal·lada a la bassa del Cementiri de Terrassa la nova versió de "Relacions Teòriques. Equilibri.1". És l'escultura de Ramon Suau que era a la plaça dels Drets Humans, i que l'abril de l'any passat va quedar destrossada quan una ambulància va xocar contra ella. L' artista terrassenc ha demanat aquesta nova ubicació per a la peça, perquè pensa que pot propiciar noves interpretacions. L' escultura, que té com a tema la percepció i la "lectura" de l'art, està formada per dues planxes d'acer dolç, de més de dos metres d'alçada, i d'una tona de pes. Aquesta nova versió de "Relacions Teòriques", ha estat construïda amb l'ús de les tecnologies més punteres, i sufragada completament per Mútua Terrassa.