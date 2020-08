Representació de "En Patufet" al pati de l'escola Agustí Bartra, el passat diumenge. lluís clotet Representació de "En Patufet" al pati de l'escola Agustí Bartra, el passat diumenge.

Un agost d'espectacles per als nens als patis de les escoles

Santi Palos

03.08.2020 | 19:57

Per primera vegada, la Xarxa programa a l'estiu, i, a més, s'atreveix a fer-ho a l'agost. Conjuntament amb l'ajuntament, aquesta entitat dedicada a l'espectacle infantil ha organitzat "Fem estiu" un cicle intens (nou propostes, per a diferents franjes d'edat, noms tan coneguts com ara Pengim Penjam, el Professor Karoli o Rosa...