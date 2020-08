"Patim, patam, patum" a l'escola Agustí Bartra.

02.08.2020 | 22:37

"En Patufet", el personatge protagonista del més popular dels contes populars catalans, ha tornat a viure les seves peripècies, aquest vespre, al pati de l'Escola Agustí Bartra de Terrassa. Uns cinquanta espectadors, tots families amb nens petits, ha tingut l'espectacle de la companyia El Petit Brownie que converteix el conte en una obra de teatre de titelles. Una adaptació que no oblida la famosa cancó del personatge, que comença amb el "Patim, patam, patum, no trepitjeu en Patufet" i acaba amb el personatge recordant que "sóc molt petit i vull ser gran, m'ajudareu a anar endavant". "En Patufet" ha inaugurat la programació d'espectacles familiars, tots gratuïts, que la Xarxa i l'Ajuntament han organitzat per aquest mes d'agost.