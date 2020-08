Un viatge al Brasil de comiat de la temporada de jazz

Un gran concert per acomiadar el jazz en directe fins a l'octubre.

Un gran concert per acomiadar el jazz en directe fins a l'octubre. Alberto Tallón

Santi Palos

01.08.2020 | 21:07

Aires brasilers i molt sentiment va tenir ahir a la nit, al pati de la Cava, el concert de cloenda de "Jazz a la fresca" i, per tant, també de la temporada. Els van portar la cantant i trombonista barcelonina Rita Payés, acompanyada per tres músics, un d'ells, la guitarrista Elisabeth Roma, la seva mare. Davant d'un centenar d'espectadors, que van aplaudir força totes les peces, el quartet va repassar part de "Imagina", el darrer disc de Rita Payés, i temes emblemàtics de la música popular brasilera. Un gran concert per acomiadar el jazz en directe fins a l'octubre.