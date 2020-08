Santiago Segura torna a fer comèdia

Crítica de cine

Dolors Font

31.07.2020 | 19:36

Padre no hay más que uno (2): la llegada de la suegra", de Santiago Segura, que es va estrenar dimecres, és la continuació de "Padre no hay más que uno", la comèdia que l'any passat va recaptar catorze milions d'euros a les pantalles espanyoles. Com indica el títol, aquesta vegada el personatge protagonista comptarà amb l'ajut de la seva odiadíssima sogra per tenir cura dels seus cinc fills mentres la seva dona passa per un embaràs de risc.

El personatge de Segura és una mena de barreja entre Torrente i Homer Simpson però l'humor és per a tota la família, de vegades repetitiu -d'argument n'hi ha poc-, de vegades tòpic, però blanc i innocent. Només s'hi cola un toc lleument satíric en els moments que fan referència al grup de mares de l'escola. Santiago Segura exerceix d'home orquestra perquè és el director, el guionista, el protagonista i fins i tot canta a la banda sonora (que no feia cap falta però representa que fa gràcia).

Loles León, la sogra, triga una mica massa a sortir però quan fa la seva aparició s'apodera de la funció sense problemes. Ella és el millor del film. Toni Acosta i la nena Sirena Segura, molt més natural que la seva germana Calma, també realitzen bones interpretacions. A la pel.lícula, a més, hi surten José Mota, Florentino Fernández, Carlos Areces, Sílvia Abril i Leo Harlem.

segona part d'un "remake"

La primera part, la que es va estrenar l'agost del 2019, era la versió espanyola de la pel·lícula argentina "Mamá se fue de viaje" d'Ariel Winograd (2017), de la que també existeix un "remake" mexicà i un de francès. Veurem si aquesta segona part aconsegueix repetir l'èxit de l'anterior. (Cinesa).

"Mina i el món dels somnis", de Kim Hagen Jensen i Tonni Zinck, l'altra estrena de la setmana, és una desconeguda pel.lícula danesa de dibuixos animats adreçada al públic infantil en la que, com indica el títol, una nena viurà aventures fantàstiques en un món oníric per salvar la seva germanastra, que hi ha quedat atrapada. Aquí no ens arriba gaire cinema danès i, per tant, hem de suposar que deu haver tingut molt d'èxit al seu país per haver aconseguit traspassar fronteres encara que no vingui precedida de crítiques massa entusiastes. (Cinesa, doblada al català i al castellà).

Encara en cartell "Superagente Makey", "La familia que tú eliges", "Madre oscura", "Scooby!", "Zapatos Rojos y los 7 trolls", "Voces" i "Amor en polvo" (totes a Cinesa).