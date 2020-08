El Centre Cultural s'embelleix de flors per rebre al públic i la dansa de Sol Picó

Mercè Boladeras

31.07.2020 | 19:54

En aquests temps d'emergència sanitària, gairebé és un privilegi gaudir d'un espectacle en directe. El Centre Cultural Terrassa, de la mà del seu patrocinador el BBVA, ho va fer possible per un dia (dijous a la tarda). L'Auditori Alfons Vallhonrat va aixecar el teló per oferir el nou treball de la ballarina i coreògrafa Sol Picó titulat "Malditas plumas" que, malgrat que està encara en procés de creació, ja vàrem observar que és una obra que s'albira expressiva i seductora.

La cita va ser reduïda. Hi va assistir poc més d'un centenar de persones; abonats a la temporada de dansa, patrocinadors i mitjans de comunicació. I amb totes les mesures de seguretat que fixa el Govern. El públic va accedir a la sala amb la mascareta i després de sotmetre's a la pressa de temperatura i rentar-se les mans amb gel desinfectant. Un cop a dins, va ocupar les butaques reservades. Les persones que anaven acompanyades (dues o tres com a molt segons vàrem veure) es van poder asseure juntes i treure's la mascareta si els hi molestava per respirar bé.

L'organització va sorprendre per bé a propis i estranys. El gran auditori havia embellit les butaques buides, que s'havien deixat per preservar la distància, amb una planta floral. Un gest que permetia, per primera vegada, copsar una nova imatge de la gran sala que ha vibrat tantíssimes vegades amb les estrelles de dansa del món. Flors per rebre al públic, encara que fos en petit comitè, i també per rebre a la premiada i reconeguda Sol Picó per oferir un assaig obert de la seva darrera creació artística.

La ballarina i coreògrafa va fer una breu presentació del seu espectacle explicant que l'havia d'estrenar el passat 27 de març en el teatre Nacional de Catalunya (TNC) i que no havia estat possible per l'esclat de la Covid. Després de l'estat d'alarma, Picó ha reprès l'obra i ha fet uns dies de residència al Centre Cultural Terrassa amb el seu equip. Picó va avançar un tast del qual després veuríem, dient que "Malditas plumas" s'inspira en la vida i moments d'una corista del món de la revista.

Petita pausa per compartir en viu i directe el solo de Picó que, com sempre, va ser molt expressiu. La ballarina ens va endinsar en el món del Paral·lel dels anys vint a través d'unes coristes que treballen incansablement per aconseguir ser vedettes. Picó transita pel món d'aquestes ballarines de plomatge cromàtic i fràgil del cabaret de nit i de matinada. Ho fa amb una mirada molt àmplia amb tocs humanistes i surrealistes. Ens endinsa en els seus somnis de ser estrelles, de traspassar fronteres cap a capitals europees, de menjar-se el món... Però també ens fa partícips de les seves frustracions, pors, humor i ironia, i sobretot de la seva vellesa i decadència. I, a diferència d'altres espectacles, a "Malditas plumas" hi dóna veu amb textos escrits per Carolina Morales, premi Nacional de Literatura 2019, i està acompanyada de música en directe per Pere Jou.

En acabar, Picó va ser premiada pel públic assistent. Els espectadors van sortir satisfets i van agrair la iniciativa del Centre Cultural. "Perfecte, tot molt bé", van resumir la Teresa i la Montse, abonades a la temporada de dansa. "Estem contentes que l'entitat ens hagi convidat. Trobàvem a faltar molt els espectacles presencials i esperem que a la tardor es puguin recuperar amb una certa normalitat perquè la cultura és molt important".

Les seves impressions coincidien amb les de la regidora de Cultura, Rosa Boladeras. "És un Auditori molt gran i ha vingut poca gent però el Centre Cultural ha sabut decorar l'espai amb flors i això ha fet que fos molt acollidor. Viure un espectacle en directe proporciona una emoció molt diferent. I què dir de la Sol Picó... És una gran ballarina, commou. Ha estat un regal". Eduard Vives s'hi va afegir. "M'ha fet molta il·lusió tornar al Centre Cultural encara que només fos per compartir un tast del nou espectacle de la Sol Picó. Els aficionats a la cultura desitgem que tot pugui retornar a la normalitat i compartir les creacions amb els artistes".