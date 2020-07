"En Patufet" obre un agost d'espectacules infantils gratuïts

S. P.

31.07.2020 | 15:42

Nou espectacles, tots gratuïts, formen el cicle "Fem estiu", que La Xarxa i l'Ajuntament de Terrassa han organitzat per aquest agost, en diversos espais de la ciutat. El primer, "En Patufet", l'oferirà diumenge a les 7.30 de la tarda, als patis oberts de l'Escola Agustí Bartra, la companyia La Petita Brownie. És una versió amb titelles d'aquest conte popular català, protagonitzat per un nen petit com un gra d'arròs, que un la seva mare li diu que vagi a comprar tot sol a la botiga d'en Josepet. Com a tots els altres espectacles de "Fem estiu", els assistents han de fer una inscripció prèvia (a l'adreça de correu electrònic femestiuterrassa@gmail.com) i portar mascareta. Dimecres vinent, a l'Escola Maria Galí, es podrà veure "Periquillo", de la companyia Javer Ariza.