L'espectacle torna al Centre Cultural el 5 de setembre

Santi Palos

30.07.2020 | 19:50

Els trenta espectacles que formen la temporada de tardor del Centre Cultural Terrassa "tenim pensats tots els escenaris" afirma el seu director, Adrià Fornès. I encara que d'arts escèniques estem parlant, la paraula la fa servir pel seu significat de possibilitats de futur, davant de la situació creada per la Covid-19. El millor escenari possible: amb la pandèmia de baixa, "omplim totes les localitats, això sí, amb mascareta; ningú s'imagina un espectacle al setembre o l'octubre sense mascareta". El pitjor: lles cancel·lacions dels espectacles. "Però també n'hi hauria un d'entremig, en què es farien amb limitacions, amb seients buits marcant distànciesnecessàries, i més funcions de les que estan ara programades".

agraïment al públic

Ahir feia 144 dies de l'últim espectacle que es va poder veure al Centre Cultural, i l'equipament aconseguia tancar el parèntesi imposat per la crisi sanitària (el període sense activitat més llarg de la seva història) amb un tast (només per a abonats a l'oferta de dansa) de l'espectacle "Malditas plumas" de Sol Picó. Al matí, Fornès donava a conèixer el contingut d'una densa temporada de tardor (setembre 2020-gener 2021, dansa, concerts simfònics i pop, espectacles familiars, circ, teatre, musicals) "que, fa només un mes i mig, amb la situació que teníem era inimaginable".

La cultura ha estat "colpejada molt durament" per la pandèmia, però potser justament per això està activant un esperit de resistència en els sectors que més se l'aprecien. Fornès gairebé s'emociona recordant, i expressant el seu agraïment, "al públic, als espectadors que, malgrat les cancel·lacions, molts no han demanat la devolució de les entrades, que s'han continuat venent"; també als patrocinadors, sobretot al BBVA, que ho és de la dansa, i als artistes i companyies, molts dels quals s'han compromès a fer una segona (o una tercera) funció si la situació sanitària, "en una tardor en què ningú sap que passarà", obliga a reduir l'aforament de l'auditori.

L'equip del Centre Cultural ha aconseguit reprogramar tretze dels vint-i-tres espectacles cancel·lats a la primavera del confinament. Sis dels cancel·lats eren de dansa, i dos d'ells es podran veure: la "Giselle" del Ballet i Orquestra de Sant Petersburg, que obrirà la programació, el 26 i el 27 de setembre, i "De lo flamenco" del Ballet Nacional de España, el 12 i el 13 de novembre.

Els altres quatre espectacles "s'estan mirant que puguin venir. Dos potser ho faran a la primavera, i amb els altres dos (entre ells, malauradament, Ballet de l'Òpera d'Insbruck, que feia anys que hi anàvem al darrere) es més difícil".

La segona data de dansa serà l'anual "Gala de ballarins catalans al món", el 10 i l'11 d'octubre. La Jivoy Dance Company actuarà el 25 d'octubre. Les altres companyies programades són Kibbutz Contemporary Dance (7 i 8 de novembre), Malandain Ballet Biarritz (28 i 29 de novembre) i Lucia Lacarra i Matthew Golding (12 de desembre).

l'oferta simfònica

Pel que fa a la temporada de l'Orquestra Simfònica del Vallès, no ha estat possible reprogramar "La Novena de Beethoven", que havia d'oferir el 22 i 23 de maig, amb la Crea Dance Company i amb motiu del 250 aniversari de la mort del compositor, però aquesta formació oferirà ,el 22 de gener, la seva simfonia número 6 ("Pastoral"), en un programa que també inclou la "Cantata Natura" amb textos de Greta Thunberg. El primer concert serà el 9 d'octubre, amb el programa "Mozart a Praga". Pel concert de Sant Esteve d'aquest any, l'OSV ha buscat un lligam que la portarà "De l'opereta vienesa a la sarsuela catalana".

L'humor és més necessari que mai en els temps difícils, i el gènere homogeni en la programació de teatre. El riure començarà el 20 de setembre amb "El pare de la núvia", una obra dirigida i interpretada per Joel Joan, que era la que el Centre Cultural havia programat per Festa Major. El 17 d'octubre es podrà veure "Per si sol!", un espectacle en què Carles Sans trenca quaranta anys de silenci amb El Tricicle per explicar anècdotes i coses viscudes amb aquesta mítica companyia teatral.

"El gallardo español", una de les obres escèniques de Cervantes, es podrà veure el 30 d'octubre en la versió de Peyu. Pep Plaza ("Ara més!", 21 de novembre) i Martita de Grabá ("Mi padre flipa!", 26 de novembre) completen l'ofertateatrals

El concert del grup Blaumut, el 2 d'octubre, ja té venudes la meitat de les entrades. El 14 de novembre es podrà veure l'espectacle "Strad, el violinista rebel", encapçalat per Jorge Guillén, que ho ha estat amb el grup d'Ara Malikian. I el 17 de desembre, Manel Fuentes oferirà un tribut acústic a Bruce Springsteen.

familiars i musicals

El primer espectacle de la temporada del Centre Cultural, el 5 de setembre, serà familiar, "Dumbo, el musical". Una oferta que seguirà amb "Aladín, un musical genial" (4 d'octubre), "El Pot Petit" (15 de novembre) i "Trencanous" (dansa familiar, 9 i 10 de gener). La tardor del Centre Cultural també tindrà màgia (Jorge Blass, Mag Lari), circ (Tub d'Assaig 7.70, Gran Circ Acrobàtic Xinès) i musicals ("The Opera Locos", "Annie", "Michael's Legacy", avalat pel club de fans de Micheael Jackson " i "Forever young".