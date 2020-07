Tot a punt per a Sol Picó, avui, al Centre Cultural

S.P.

30.07.2020 | 15:15

Avui fa 144 dies del darrer espectacle que es va poder veure al Centre Cultural Terrassa. El parèntesi imposat per la Covid-19 (el període més llarg sense activitat de la història de l'equipament) es tanca avui amb l'avanç de "Malditas plumas", el nou espectacle de la ballarina i coreògrafa Sol Picó, que l'ha assajat al mateix Centre Cultural. Aquest matí ja estava tota l'escenografia muntada a l'escenari. La funció, que començarà a les sis de la tarda, és d'entrada limitada als abonats de la temporada de dansa i els clients patrocinadors. Per descomptat, es farà amb totes les mesures de seguretat: mascareta obligatòria, localitats (un màxim de 120) amb distància i obertura de portes una hora abans per prendre la temperatura a tots els espectadors