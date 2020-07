El musical "Dumbo" obrirà el 5 de setembre la temporada del Centre Cultural

S.P.

Uns trenta espectacles, de dansa, música, familiars, circ i teatre, inclou la programació de tardor del Centre Cultural Terrassa, que el seu director, Adrià Fornès, ha presentat avui. La temporada l'obrirà, el 5 de setembre, "Dumbo, el musical", un espectacle per a tots els públics que, com altres dotze, havia estat programat a la primavera, i cancel·lat per la pandèmia, i que s'ha pogut reprogramar. És el mateix cas de l'espectacle que, el 26 i el 27 de setembre, inaugurarà la programació de dansa, del Ballet i Orquestra de Sant Petersburg. La temporada simfònica començarà el 9 d'octubre amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i "Mozart a Praga", i la teatral, el 20 de setembre, amb l'obra "El pare de la núvia" (interpretada i dirigida per Joel Joan), que inicialment s'havia de representar per Festa Major.