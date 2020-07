El Centre Cultural reobre amb una obra d'assaig de Sol Picó

Mercè Boladeras

29.07.2020 | 19:32

La pandèmia ha provocat un daltabaix en molts sectors, especialment la cultura. Les programacions es van suspendre quan es va decretar l'estat d'alarma per la Covid-19 i es van tancar els equipaments, teatres i auditoris. Terrassa, ciutat de referència artística, ha fet un esforç per recuperar la cultura en viu i s'ha reprès amb la mesura del possible cicles estables com el de Sons del Temps a espais del patrimoni i Jazz a la Fresca. Tot a l'aire lliure.

Teatres, auditoris, sales de festa ho tenen molt complicat perquè tot passa a l'interior. Així i tot el Centre Cultural Terrassa ha decidit reobrir les portes encara que fos per un sol dia i unes hores. L'excusa val molt la pena perquè es presentarà en primícia un avançament de lanova creació de la premiada i reconeguda ballarina Sol Picó, que es titula "Malditas plumas", i que havia d'estrenar al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) el passat 27 de març, dies després de l'estat d'alarma.

El director del Centre Cultural, Adrià Fornés, diu que estan molt il·lusionats. "Fa cent quaranta dies que l'Auditori del Centre Cultural és tancat. És un fet excepcional perquè no havia passat mai amb quaranta anys que té l'equipament. I reobrim, avui, a les 18 h per presentar un tast de la nova obra de Sol Picó pels abonats i els clients patrocinadors que és el BBVA i mitjans de comunicació. Hi haurà unes 120 persones com a molt però estem molt contents de poder oferir el treball de Sol Picó i que el pugui compartir amb el públic presencial. I això ho fem perquè la ballarina ha fet una residència artística al Centre Cultural per assajar el seu espectacle i hem acordat que estaria molt bé mostrar-ho en públic". Fornés explica que per aquesta reobertura s'han posat en contacte amb el Govern de la Generalitat per aplicar totes les mesures de seguretat. "Les mesures han de veure amb diversos aspectes. El públic assistent haurà de venir amb mascareta i un cop a dins es podrà asseure a les localitats indicades. Es manté la distància a dins de l'Auditori, entre butaques i files. A més a més, obrirem les portes d'accés una hora abans perquè hem de prendre la temperatura als assistents i s'han de desinfectar les mans amb el gel".

Pel que fa al Centre Cultural Terrassa, aquesta tornada per un dia serà també un petit assaig per valorar com ha anat la presentació d'un espectacle marcat per la crisi del virus. "Només podem parlar de petit assaig -va dir Fornés- perquè no sabem que passarà però nosaltres aquest dijous, abans de l'actuació de la Sol Picó, presentem la nova temporada de tardor amb la confiança que es pugui fer després d'aquesta primavera tan dramàtica que hem viscut".

el món de la revista

Per la seva banda, Sol Picó va manifestar que estava molt contenta de tornar a pujar a un escenari. "Buscàvem un espai per recuperar la nova creació, "Malditas plumas", que s'havia d'estrenar al TNC el passat mes de març. I el Centre Cultural Terrassa es va oferir per fer aquesta residència que ha durat deu dies. I em fa molta il·lusió presentar el procés de la meva obra encara que sigui amb poc públic".

Picó va avançar que "Malditas plumas" és un solo que pren com a discurs el món de la revista. "Ens endinsa en aquest gènere artístic i sobretot des del punt de vista d'una corista que reflexiona sobre la seva vida i el pas del temps, la decadència". La ballarina té previst fer una preestrena a Tarragona i després estrenar a Madrid, Barcelona i a la Temporada Alta de Girona.