La temporada municipal de teatre oferirà dotze espectacles des del 19 de setembre

29.07.2020 | 16:27

Aquesta tardor, la temporada municipal de teatre de Terrassa oferirà un total de dotze espectacles. Terrassa Arts Escèniques aixecarà el teló complint amb totes les mesures de seguretat i prevenció davant la covid. Sota la nova direcció de Giulia Poltronieri, es manté la intenció d'oferir una diversitat de gèneres que puguin captivar a tots els públics.Cinc dels dotze espectacles programats són novetats i els altres set van haver de ser suspesos per la pandèmia. D'entre els nous hi ha "La Gavina" d'Àlex Rigola i "Potser no hi ha final", del Circ Pistolet.