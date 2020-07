24.07.2020 | 12:01

Aquesta nit, al programa de TV3 "Zona zàping" descobrirà les converses que té Pep Guardiola amb el seu segon, Juanma Lillo, a la banqueta del Manchester City. També com s'entreté Neymar amb els Tois quan no té partit, i els accidents més espectaculars de l'Indy Car a Iowa. Stay Homas, el grup creat en el recent confinament i que guadeix d'una gran popularitat, acomiadarà el programa amb el seu tema "The bright side", interpretat juntament amb Oques Grasses.