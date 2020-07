La Covid-19 no impedirà a Terrassa tenir Festival de Jazz La data

Jordi Guillem

22.07.2020 | 19:20

La trenta-novena edició del Festival de Jazz de Terrassa ja té noves dates. Aquest certamen, un dels més importants de la música jazz que es fan a Espanya, s'havia d'inaugurar el dia 11 de març i va ser una de les primeres activitats culturals que es van veure afectades per l'avenç de la pandèmia de la covid-19. De fet, hores després es decretava l'estat d'alarma i el festival quedava posposat.

Ja llavors, els organitzadors van comunicar que la seva intenció era reprogramar el certamen per aquest any. I se celebrarà entre el dijous 8 i el divendres 30 d'octubre. Gairebé un mes després se celebrarà la tradicional Nit de Blues. Tal com explicava ahir a aquest rotatiu Susanna Carmona, coordinadora del Festival, expressava la seva satisfacció per haver pogut tancar noves dates. "Teníem molt d'interès a què no fos una cancel·lació sinó que es tractés només d'un festival posposat. Hem hagut de renunciar a diversos artistes nord-americans per problemes d'agenda, però tenim la programació pràcticament tancada i estem molt satisfets dels noms que hem pogut repescar d'entre els que estaven inicialment previstos. Pensem que en conjunt ens ha quedat una programació de molt bon nivell. Podem oferir una oferta variada que satisfarà tots els paladars", assenyala Carmona.

L'alemany Joachim Kühn i els projectes "Trance", "Veinte Veinte" i Perico Sambeat Plays Zappa s'incorporen a la programació artística del certamen terrassenc.

restriccions

Falten gairebé tres mesos per a l'inici de la trenta-novena edició del Festival de Jazz de Terrassa i fa de mal preveure en quines condicions es podran a dur a terme els diferents concerts. El que sí que tenen clar els organitzadors és que la Nova Jazz Cava serà, més que mai, el centre neuràlgic d'un festival que seguirà estant obert a la ciutat i a la comarca, amb propostes populars com el concert del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya o les actuacions que es duran a terme a Vacarisses i Matadepera. El que està segur que no es farà serà el Pícnic Jazz del Parc de Vallparadís. Tampoc no hi haurà concerts a la Plaça Vella ni a la Plaça de Catalunya com era habitual en edicions anteriors.

Tot i que la programació no està encara completament tancada ja se'n coneixen els pilars mestres. Es confirma la reprogramació d'alguns dels projectes musicals ja previstos al març. La inauguració del dijous 8 d'octubre (el mateix dia en què es posarà en marxa el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges) correrà a càrrec de la formació Gran Reserva, liderada pel baixista Xavi Castillo, que compta amb els també terrassencs Josep Maria Farràs (trompeta) i Adrià Font (bateria). Completen aquesta formació intergeneracional Francesc Capella (piano) i Pau Casares (saxo).

JAZZTERRASMAN

El diumenge 11 d'octubre, tot just en el primer cap de setmana de festival, la producció especial Jordi Rossy Reunion protagonitzarà la sessió musical en el lliurament de la divuitena edició del gran guardó del Festival, al multiinstrumentista català de renom internacional. Nou Premi Jazzterrasman, Rossy estarà recolzat per un elenc de set músics del seu dia a dia. Es recuperarà també el JazzJove Non Stop, amb la participació de diferents dentres docents.

Hi haurà també masterclass i diferents jamm sessions, així com d'altres propostes culturals adaptades a la nova realitat social, que convida evitar les aglomeracions en esdeveniments de caràcter massiu.

El cinema seguirà tinent cabuda al certamen. En col·laboració amb el Cine-club d'Amics de les Arts es projectarà el film "Sonrisas y lágrimas (The Sounds of Music, 1965) de Robert Wise. A la Cava es projectarà també el fil "Excentric".

Es reconfirma també la col·laboració entre el festival egarenc i el Rabobank Ameersfoort Jazz neerlandès, amb el projecte "Alto For Two". Es tracta d'una coproducció amb músics emergents d'una sòlida base jazzística, improvisació i capacitat tècnica, capitanejada per dues solistes de trajectòria ascendent a Europa. Kika Sprangers i Irene Reig lideren un quintet amb repertori cent per cent original en un camí d'anada i tornada entre festivals europeus que compta amb el suport de l'Institut Ramon llull i Jazz I AM.

ray lema, el 24 d'octubre

El dissabte dia 24, el pianista i compositor congolès resident a París Ray Lema presentarà a la Nova Jazz Cava el seu darrer projecte, "Transcendence". Serà el seu debut a la ciutat en formació de sextet, acompanyat dels músics ferancesos Sylvain Gontard (trompeta), Alexis Avakian (saxo tenor), Rodrigo Viana (guitarra), Michel Alibo (baix) i Francis Arnaud (bateria), tal com estava previst al març.

L'escena internacional es completa amb la participació del trio del reconegut músic alemany Joachim Kühn, que acumula diversos premis. Es tracta d'un compositor excels, amb una pianística extraordinària. Serà la seva tercera visita al festival egarenc, on l'acompanyaran Chris Jennings (contrabaix) i Eric Schaefer (bateria).

Serà el dissabte 10 d'octubre a la Cava en un dels plats forts del certamen.

Pel que fa al jazz ibèric, hi seran presents tot un estol d'artistes de primer ordre, com Jorge Pardo, Antonio Serrano, Josemi Carmona, Javier Colina, Borja Barrueta o Perico Sambeat. "Trance" és el títol del darrer espectacle del flautista i saxofonista Jorge Pardo, qui fou Jazzterrasman fa ja alguns anys. Els altres quatre, guiats per la versatilitat, oferiran "Veinte Veinte", una iniciativa que transita des dels clàssics fins a l'actualitat.

I tres setmanes després d'haver acabat el festival, el dissabte 21 de novembre, la Nit de Blues oferirà un enorme regal a tots els aficionats amb l'actuació dels nord-americans John Primer & The Real Deal Blues Band. El cantant i guitarrista nord-americà portarà a la Nova Jazz Cava els sons més genuïns del seu blues.

Tot i que la programació no està encara completada, els aficionats podran adquirir les seves localitats des d'avui mateix al lloc web del festival: jazzterrassa.org.

