Sandra Cooper, demà al Reina Victòria amb Robin Banerjee

Jordi Guillem

21.07.2020 | 19:32

El bar Reina Victòria de La Rasa oferirà demà dijous al vespre un doble concert de la cantant matadeperenca Sandra Cooper, que cantarà temes inspirats en la música de la cantant anglesa Amy Winehouse (1983-2011). La gran novetat de la vetllada, que tindrà un passi a les nou i un altre a les deu, serà la presència del guitarrista londinenc Robin Banerjee, que va tocar amb Winehouse fins al moment de la seva mort. El britànic va sentir la música de la matadeperenca a través de les xarxes socials, li va agradar per la seva semblança amb la d'Amy i es van conèixer. Aquests dies estan gravant junts a Barcelona.

Aprofitaran l'avinentesa per fer els dos concerts de demà al Reina Victòria al costat del teclista Raúl Navarro, amb un aforament limitat de 40 persones. Les entrades estan exhaurides des de fa dies. Dissabte, el trio actuarà al Jazzsi del Taller de Músics de Barcelona.

Sandra Cooper, que combina la música amb les classes d'anglès, era una gran admiradora d'Amy Winehouse. Al recital s'hi podran trobar peces seves i també versions de l'artista de Londres, morta als 27 anys. Igual que Winehouse, Cooper fusiona el blues, el soul, el jazz i la música negra amb uns tocs llatins, on trobem flamenco, bossa nova i fins i tot ecos de boleros. En aquests moments treballa en el seu projecte al costat del reconegudíssim guitarra Robin Banerjee, d'on en podria sortir un nou treball.

una trobada profitosa

"Amb en Robin ens vam trobar per crear nous temes i ens hem descobert recordant a l'Amy", assenyala la matadeperenca, que va néixer l'any 1987 a Girona, d'arrels angleses per part de pare i andaluses per part de mare. El jazz va ser sempre molt present a casa seva, així com la música de Bob Marley.

La profunditat és un dels aspectes més rellevants de la veu de Cooper. "Sempre em diuen que tinc un so propi i una veu profunda i personal", assenyala. Pel que fa a les seves influències, comenta: "M'han atret sempre els grans artistes de tota mena de música, especialment de jazz. He sentit molta gent com Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Duke Ellington i Aretha Franklin, D'altra banda, el meu pare em va regalar tota la seva col·lecció de discos de Bob Marley".

semblança espectacular

Quan va començar a cantar, tothom li deia que s'assemblava a Amy Winehouse, tant físicament com per la veu. "Quan la vaig escoltar vaig sentir realment aquesta connnexió i vaig seguir tota la seva carrera. Les seves cançons han format part del meu repertori", diu.

Per a la cantant matadeperenca Sandra Cooper, poder treballar i tocar al costat de Robin Banerjee és tot un luxe. "En Robin és un guitarrista excepcional, de moltíssima qualitat. Ha viscut, viu i viurà la música durant tota la seva vida des d'un punt de vista molt especial", assenyala la matadeperenca. Va ser membre del grup que va gravar un dels millors àlbums del segle, el "Back to Black", i va compartir escenaris entre els anys 2006 i 2009 amb Winehouse. "No tan sols és fidel als temes que ens ha deixat l'Amy, sinó que els segueix compartint amb tributs per tot el món.