Torna el cinema americà

Dolors Font

16.07.2020 | 21:03

"La familia que tú eliges" ("The Peanut Butter Falcon"), opera prima de Tyler Nilson i Michael Schwartz, és una pel.lícula optimista, càlida, vitalista i, en definitiva, de bon rotllo, que parla del valor de l'amistat (com diu un dels personatges, "els amics són la família que tries tu") a través de la història del viatge que emprenen dos fugitius, un d'ells amb síndrome de Down.

El film també serveix per normalitzar la imatge de les persones amb síndrome de Down i, com a "Campeones", utilitza l'esport per fer-ho, tot i que aquí la pràctica esportiva no sigui el tema central sinó només un aspecte episòdic d'una trama en la que el pes principal se l'emporten l'amistat, les ganes de viure i l'evolució psicològica dels personatges al llarg de la seva aventura.

El fins ara desconegut Zack Gottsagen, tot un descobriment, forma parella protagonista amb Shia LaBeouf, que brilla pel seu notable canvi de registre. Tots dos estan molt ben acompanyats per Dakota Johnson. També destaca, encara que surti poc, el veterà Bruce Dern en un personatge força divertit. Curiosament, a la vida real, Zack Gottsagen és un any més gran que Shia LaBeouf, tot i que aparenta la meitat d'edat i que interpreta un personatge molt més jove.

La pel.lícula ha guanyat premis als festivals de Deauville, Palm Springs, Leiden i Nantucket, entre d'altres. L'any passat va ser un èxit inesperat a la cartellera americana.

L'anècdota és que el rodatge es va veure interromput momentàniament perquè una nit Shia LaBeouf va ser detingut en estat d'embriaguesa.

La curiositat és que els directors van conèixer el Zack Gottsagen quan van participar com a voluntaris en un campament per a discapacitats. De seguida van veure el seu potencial com a actor i el van contractar per a un curtmetratge i després per a aquesta pel.lícula. Des d'aleshores ja n'ha rodat dues més, encara pendents d'estrena. (Cinesa).

"Madre oscura" ("The wretched"), de Brett i Drew T. Pierce, és una pel.lícula de terror per a adolescents que es veu que ha estat un dels escassos èxits als Estats Units durant la pandèmia. Està protagonitzada per un adolescent traumatitzat pel divorci dels seus pares, que descobreix que la seva veïna és una bruixa que fa desaparèixer nens.

Malgrat els tòpics del guió i la banalitat de la història, el film ha seduit el públic adolescent perquè té un pròleg eficaç, algunes sorpreses, uns quants ensurts, bon ritme, una música inquietant i una bona ambientació.

El repartiment està format per desconeguts. El paper principal recau en el jove John Paul Howard. (Cinesa).

"Superagente Makey", d'Alfonso Sánchez (membre del duo humorístic Los Compadres), és l'aposta espanyola de la setmana. És una comèdia paròdica que es riu dels clixés del gènere policíac. El protagonista, interpretat per l'humorista Leo Harlem, és un municipal que confón la realitat amb les pel.lícules i sèries de policies. Tindrà l'oportunitat d'emular els seus herois de ficció quan s'hagi d'enfrontar a un mafiós rus per salvar la seva filla.

Té alguns "gags" bons i d'altres que no tant. En certs moments tot plegat és tan surrealista que resulta inversemblant fins i tot assumint que va de broma. Tanmateix, la pel.lícula se salva gràcies a la genial interpretació de Jordi Sànchez en el paper de millor amic i còmplice del protagonista. Es mereix el Goya.

A més dels esmentats Harlem i Sànchez, hi surten Sílvia Abril, Maria Sabaté, Maite Sandoval i Dritan Biba. El rodatge s'ha fet a Estepona, Madrid i Tenerife. (Cinesa).

Continuen en cartell "La maldición del guapo", "Scooby!" (doblada al català i al castellà), "La lista de los deseos", "JoJo Rabbit", "Onward", "Malasaña 32", "Sonic", "Zapatos Rojos y los 7 trolls", "The Gentlemen: los señores de la Mafia" i "Bloodshot" (totes a Cinesa).