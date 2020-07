Fotografia dels guardonats en el Premi Ciutat de Terrassa de Teatre, a les Esglésies de Sant Pere. lluís clotet Fotografia dels guardonats en el Premi Ciutat de Terrassa de Teatre, a les Esglésies de Sant Pere.

"L'inspector" de Gógol s'endú el Ciutat de Terrassa de Teatre

Jordi Guillem

14.07.2020 | 21:33

La pandèmia de la covid-19 no ha permès enguany representar totes les obres programades per a la quaranta-sisena edició del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre, que organitza any rere any la Sala Crespi. Dos espectacles van haver de ser cancel·lats, però se'n van veure vuit, tots ells de gran nivell, dins del...