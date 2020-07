14.07.2020 | 21:33

El terrassenc Josep Puy va presentar a la llibreria La Cinta del carrer de la Palla el llibre "Carta de grisos", una íntima reflexió de les seves vivències com a infant i adolescent al barri de Ca n'Aurell. El text transita per quatre espais vitals: barri, escola, vacances i oci. Conté 60 fotografies, moltes inèdites. L'obra està prologada per Vicenç Villatoro. L'editor Pau Vinyes, Domènec Ferran i Isabel Marquès van acompanyar l'autor.