Dafnis Balduz i Carla Barroso, fent "Amics"

14.07.2020 | 21:33

El pati de la Biblioteca del districte 2 va acollir dissabte l'espectacle "Amics", un show de música, poesia, bon humor i referents de totes les generacions interpretat per l'actor Dafnis Balduz i la cantant Carla Barroso. Hi va haver dues funcions, una primera gratuïta per a personal sanitari i una altra oberta al...