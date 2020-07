Lluís Coloma, una festa de "Piano solo"

05.07.2020 | 17:40

Lluís Coloma va fer ahir a la nit la presentació a Terrassa del disc "Piano solo", i com diu el títol no li va caldre res més que l'instrument, i el seu absolut domini de les tecles, per a entusiasmar al gairebé centenar d'espectadors que van anar a escoltar-lo al pati de la Nova Jazz Cava. En un concert d'una hora i 45 minuts, aquest vigorós pianista de blues, jazz i boogie va oferir un repertori variat, amb versions de Duke Ellington i clàssics de Nova Orleans, i composicions originals com ara 'El fonambulista", dedicada a Philippe Petit, que l'any 1974 va passar, caminant sobre un cable, del terrat d'una de les Torres Bessones de Nova York a l'altre.