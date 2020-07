Stay Homas anuncia una gira internacional

03.07.2020 | 15:57

Stay Homas és un grup català de rock, que ha arrasat a les xarxes durant el confinament per la Covid-19, i del que forma part el rubinenc Guillem Boltó, veu i trombó de Doctor Prats. Avui, Stay Homas ha anunciat que farà una gira per Espanya, les principals capitals europees i Amèrica Llatina, entre l'abril i el juny de l'any que ve. Els primers concerts seran els dies 3 i 4 d'abril a la sala Razzmatazz de Barcelona.

Coincidint amb aquest anunci, els Stay Homas publiquen avui la 'mixtape' "Desconfination", que recull les cinc cançons més votades pel seu públic. Confinats en un pis de Barcelona des del passat mes de març, aquests tres amics músics han aconseguit amb les seves actuacions des d'un terrat més de 400 mil seguidors a Instagram, 93 mil subscriptors i 14 milions de reproduccions a YouTube, i més d'un milió a Spotify .El fenomen Stay Homas ha rebut el reconeixement i la complicitat d'artistes com Michael Bublé, Pablo Alborán, Manu Chao, Silvia Pérez Cruz o Rubén Blades i ha suscitat l'interès en mitjans internacionals tan prestigiosos com The New Yorker, CNN, NBC, BBC, Le Monde i d'altres.